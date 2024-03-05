Падение «Болотной королевы»: победит ли Трамп на выборах Байдена и кто выгоднее России

Дональд Трамп все ближе и ближе к тому, чтобы стать единственным кандидатом от республиканцев на предстоящих президентских выборах Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Победоносная поступь Трампа

Дональд Трамп все ближе и ближе к тому, чтобы стать единственным кандидатом от республиканцев на предстоящих президентских выборах. Что, в свою очередь, может привести к его возращению на пост президента США.

Трамп последовательно выигрывает почти все кокусы в штатах. Кокусом называют собрание партийных активистов штата, где определяется кандидат от партии на выборы президента США.

На днях Трамп выиграл кокус в штате Миссури, где получил 924 голоса партийных активистов. Это 100%. У его конкурентки по внутрипартийной борьбе республиканцев Никки Хейли, бывшего постпреда США при ООН, ровно ноль голосов. Это полная победа Трампа.

До этого Трамп победил на кокусах в Айдахо и праймериз в Мичигане, а еще до того легко взял первое место в Айове, Неваде, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

Утешительный приз для «Болотной королевы»

Единственная пока осечка у Трампа – партийный кокус в городе Вашингтоне, где Хейли получила вдвое больше голосов, чем Трамп. За эту микроскопическую победу Хейли присвоили уничижительный титул «Королева болота».

Пресс-секретарь президентской кампании Трампа – Каролин Ливитт так и написала в одной из социальных сетей, имея в виду устоявшееся выражение «вашингтонское болото»:

«В то время как Никки Хейли была решительно отвергнута во всей остальной Америке, она только что была коронована «Королевой болот» лоббистами и инсайдерами округа Колумбия», – высказалась Ливитт.

Единственная пока осечка у Трампа – партийный кокус в городе Вашингтоне, где Хейли получила вдвое больше голосов Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

А Вашингтон по праву заработал имидж болота, потому что это город чиновников и их обслуги. А Трамп, как консервативный республиканец, выступает за урезание расходов и сокращение чиновничьего аппарата.

Верховный суд США тоже за Трампа

На руку Трампу оказалось и свежее решение Верховного суда США о том, что штаты, которые снимают кандидатуру Трампа с праймериз, кокусов и выборов, нарушают Основной закон страны. Вердикт окончательный и обсуждению не подлежит.

Ранее с Трампом столь нехорошо поступили в Колорадо и Мэне. А теперь уже ни один другой американский штат не сможет ставить подножку экс-президенту США. «Королева болот» Никки Хейли ужасно разочарована этим решением Верховного суда. Если дальнейшие голосования на кокусах пойдут с таким же преимуществом Трампа, то позиции Никки Хейли внутри партии республиканцев существенно пошатнутся, и ей уже трудно претендовать на гипотетический пост вице-президента США.

Трамп последовательно выигрывает почти все кокусы в штатах Фото: © Tyler A. McNeil, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Говорят, что Никки Хейли ставленница «старых элит» США, или так называемого deep state (глубинного государства). Во всяком случае, она получает явную поддержку во властных коридорах Америки, да и сам факт ее победы на кокусе в «городе чиновников» Вашингтоне о многом говорит.

Но борьба еще не закончена – впереди «супервторник», который пройдет сегодня, 5 марта. В этот день праймериз и кокусы проходят сразу в 15 штатах, включая крупнейшие из всех – Калифорнию и Техас. Если Трамп выиграет, то Никки Хейли вообще ничего далее не светит.

Что лучше для России – Трамп или Байден?

В случае победы Трампа во внутрипартийных разборках становится очевидным вопрос: кто предпочтительнее для России из кандидатов в президенты США – Трамп от республиканцев или Джо Байден от демократов?

С республиканцами у России в последнее время очень неважно. Вплоть до того, что Президент России Владимир Путин публично признался, что ему предпочтительней на посту президента США Джо Байден, нежели Трамп. Некоторые наблюдатели заподозрили Путина в неком троллинге и попытке внести разлад и сумятицу в американскую политизированную публику. Но если вдуматься, то такое высказывание Путина можно отнести к разряду «наболело», ведь Трамп непредсказуем.

Как вы знаете, сейчас в США на рассмотрении пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в $95 млрд (из них $60 млрд на Украину). Ранее Трамп с пеной у рта утверждал, что он категорически против утверждения этого пакета. Мол, Америке лучше заниматься внутренними делами и тратить деньги на себя, а не на Украину. Здесь он поневоле выступал союзником России.

Владимир Путин публично признался, что ему предпочтительней на посту президента США Джо Байден, нежели Трамп Фото: kremlin.ru

Что не так с республиканцами в США?

Но внезапно его позиция накануне голосования в Конгрессе США поменялась. Оказывается, он не против помощи Украине (которая большей частью состоит из поставок оружия), а против того, чтобы это было на безвозмездной основе. Можно помогать, но в кредит. Ну и как после этого относиться к Трампу?

Сенат США, который контролируется демократами, в феврале одобрил этот пакет. Но смотрите в чем дело – за этот пакет проголосовали и 22 республиканца, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла. То есть республиканцы в своем многомесячном противостоянии с демократами повели себя как «девушка, которая ломалась-ломалась и набила таким образом себе цену». Они так же, как Трамп, ранее разглагольствовали о недопустимости дальнейшей помощи Украине. Но, глядя на поведение своего предводителя, республиканцы тут же поменяли свою позицию. Да, ряд принципиальных республиканцев проголосовал против, но если бы не эти 22 республиканца, то пакет помощи просто бы не прошел (для принятия пакета нужно было 60 голосов из 100).

Теперь в марте должно состояться голосование по пакету помощи Украине в Палате представителей Конгресса. Палата представителей контролируется республиканцами, но судя по тому, как повели себя республиканцы в Сенате, достаточно добавить всего около десятка голосов республиканцев к практически уже гарантированным голосам демократов, и закон о помощи Украине будет принят. А все потому, что Трамп и республиканцы – это политические флюгеры, непредсказуемые и шумные. Хотя и много говорят о понимании и хорошем отношении к России.

Нет уж, с такими «друзьями» России и врагов не надо. Уж лучше пусть демократы дальше рулят – они понятные враги. Они предсказуемы.