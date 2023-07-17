Крестный ход, молебен, концерт: верующие отметят праздник Казанской иконы Божией Матери

21 июля православные христиане отметят 444-летие обретения Казанской иконы Божией Матери. В столице Татарстана в этот день состоятся торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского Кремля, крестный ход и концерт классической музыки. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Торжественный молебен начнется в 7.30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от собора по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

В 18.00 в парке «Черное озеро» начнется концерт, на котором выступит арт-группа Largo. «Коллектив исполнит классические произведения, духовные песнопения и песни отечественных композиторов», — доложил спикер. Вход свободный на концерт бесплатный.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил всем службам оказать максимальное содействие в благом деле.

«Наш девиз — в первую очередь безопасность, чистота, транспортное обеспечение. Все службы задействованы, оказываем максимальное содействие», — подчеркнул спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани перекроют движение транспорта по маршруту крестного хода. Также в честь 444-летия обретения Казанской иконы Татарстан посетят 25 архипастырей РПЦ.