В центре Казани перекроют движение транспорта по маршруту крестного хода

21 июля в Казани отметят праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. В связи с проведением крестного хода движение на нескольких улицах в центре города будет ограничено. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Торжественный молебен в Благовещенском соборе начнется в 7.30. Затем верующие пройдут крестным ходом по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

«В связи с этим с 7.00 до 13.00 проезжая часть по маршруту крестного хода будет временно закрыта для движения автотранспорта», — отметил Шакиров.

Кроме того, 20 июля с 20.00 и до 13.00 21 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.