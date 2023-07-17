Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани перекроют движение транспорта по маршруту крестного хода
21 июля в Казани отметят праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. В связи с проведением крестного хода движение на нескольких улицах в центре города будет ограничено. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.
Торжественный молебен в Благовещенском соборе начнется в 7.30. Затем верующие пройдут крестным ходом по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.
«В связи с этим с 7.00 до 13.00 проезжая часть по маршруту крестного хода будет временно закрыта для движения автотранспорта», — отметил Шакиров.
Кроме того, 20 июля с 20.00 и до 13.00 21 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»