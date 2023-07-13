Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В честь 444-летия обретения Казанской иконы Татарстан посетят 25 архипастырей РПЦ
День обретения образа Казанской иконы Божией матери ежегодно отмечается 21 июля. В честь праздника в Казани традиционно состоится крестный ход и богослужения.
20 июля, в канун обретения образа, в Казанском соборе пройдет торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Начало Литургии в 17.00.
На следующий день, в 7.30 утра в Благовещенском соборе казанского Кремля начнется молебное пение, также с участием архиерея. После этого духовенство Татарстанской митрополии вместе с верующими отправятся крестным ходом к месту обретения образа Казанской иконы Божией матери – в Богородицкий монастырь. Там, в Казанском соборе, состоится Божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе совершат архипастыри Русской православной церкви.
Вечером того же дня, в 18.00 в парке «Черное озеро» состоится праздничный концерт с участием арт-группы «Largo» из Краснодара. Музыканты исполнят произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.
Чудотворный образ Казанской Богоматери – один из наиболее почитаемых в РПЦ. Согласно преданию, он был обретен в 1579 году, когда дочери стрельца Марфе явилась во сне Богоматерь и велела выкопать икону из земли, где находился сгоревший дом. Мать девочки рассказала о видении дочери казанскому митрополиту Иеремию, который в свою очередь велел исполнить поручение Богородицы. Икона действительно нашлась. На месте ее обретения был воздвигнут Собор Казанской иконы Божией Матери и Богородицкий монастырь. Иконе молились об исцелении, люди рассказывали о чудесах, творимых перед образом Богородицы.
В 1611 году список Казанского образа взяли с собой Минин и Пожарский, отправляясь в бой с поляками. Перед взятием Москвы русские воины усиленно молились перед иконой и одержали победу. Достижение приписали образу Казанской Богородицы. Также стоит отметить, что 4 ноября, День народного единства, считается вторым праздником Казанского образа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»