В честь 444-летия обретения Казанской иконы Татарстан посетят 25 архипастырей РПЦ

День обретения образа Казанской иконы Божией матери ежегодно отмечается 21 июля. В честь праздника в Казани традиционно состоится крестный ход и богослужения.

20 июля, в канун обретения образа, в Казанском соборе пройдет торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Начало Литургии в 17.00.

На следующий день, в 7.30 утра в Благовещенском соборе казанского Кремля начнется молебное пение, также с участием архиерея. После этого духовенство Татарстанской митрополии вместе с верующими отправятся крестным ходом к месту обретения образа Казанской иконы Божией матери – в Богородицкий монастырь. Там, в Казанском соборе, состоится Божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе совершат архипастыри Русской православной церкви.

Вечером того же дня, в 18.00 в парке «Черное озеро» состоится праздничный концерт с участием арт-группы «Largo» из Краснодара. Музыканты исполнят произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.

Чудотворный образ Казанской Богоматери – один из наиболее почитаемых в РПЦ. Согласно преданию, он был обретен в 1579 году, когда дочери стрельца Марфе явилась во сне Богоматерь и велела выкопать икону из земли, где находился сгоревший дом. Мать девочки рассказала о видении дочери казанскому митрополиту Иеремию, который в свою очередь велел исполнить поручение Богородицы. Икона действительно нашлась. На месте ее обретения был воздвигнут Собор Казанской иконы Божией Матери и Богородицкий монастырь. Иконе молились об исцелении, люди рассказывали о чудесах, творимых перед образом Богородицы.

В 1611 году список Казанского образа взяли с собой Минин и Пожарский, отправляясь в бой с поляками. Перед взятием Москвы русские воины усиленно молились перед иконой и одержали победу. Достижение приписали образу Казанской Богородицы. Также стоит отметить, что 4 ноября, День народного единства, считается вторым праздником Казанского образа.