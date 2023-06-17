Песков: Шансов у зерновой сделки нет

Перспектив на продление так называемой зерновой сделки на сегодняшний день нет. Так оценил вероятность ее продления официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, аргументируя это невыполнением российской части договоренностей.

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Пескова, сделка до сих пор существует по той причине, что Россия «проявляла добрую волю, шла на уступки». Однако условия так и не были выполнены.

Напомним, о планах России выйти из зерновой сделки заявлял Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран мира.