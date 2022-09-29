Кремль прокомментировал противоречивые заявления Володина о частичной мобилизации

В вопросах, касающихся частичной мобилизации, нужно ориентироваться в первую очередь на официальную информацию Минобороны. Кроме того, руководствоваться можно сведениями, собранными на специальных информресурсах, заявил сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о противоречивых заявлениях спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Здесь обилие информации, нестандартная ситуация. Огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой, и это не облегчает ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно исправлялись. Насколько мне известно, и Володин тоже оперативно поправился», – цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России за вопросы мобилизации отвечает Минобороны. Также информацию можно изучать на специальных ресурсах, которые «запущены и прекрасно работают». При этом на уточняющий вопрос, может ли спикер Госдумы считаться надежным источником информации, Песков ответил: «Безусловно».

Напомним, сегодня Володин заявил, что состоящие на воинском учете россияне не могут уезжать без разрешения военкоматов, однако позднее опроверг свои слова, сославшись на разъяснение Минобороны.