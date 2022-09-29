Володин опроверг свое заявление о запрете отъезда подлежащим призыву россиянам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг собственное заявление о том, что подлежащие призыву россияне не могут уезжать без разрешения военкоматов. Он выступил с повторным заявлением, сославшись на разъяснение Минобороны РФ.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется.

В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром Володин заявил, что россияне, состоящие на воинском учете, не могут уехать куда-либо без разрешения военкоматов.

Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву для службы в зоне проведения спецоперации подлежат порядка 300 тыс. резервистов.