Володин: Подлежащим мобилизации гражданам запрещено уезжать без разрешения военкоматов

Жителям России, состоящие на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы нашей страны. На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. <…>», – написал он в своем телеграм-канале и напомнил, что запрет на выезд для подлежащих мобилизации предусмотрен по Федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

«Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», – подчеркнул спикер Госдумы.

Он также добавил, что депутаты стараются решать проблемы, с которыми сталкиваются россияне, подлежащие частичной мобилизации. В частности, по его словам, поступает много вопросов по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного – зачастую, военкоматы ошибаются, но признают это и «приводят все в соответствие с нормативными документами».

Напомним, о том, что в регионах допускаются ошибки и нарушения указа Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, ранее заявлял также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, постепенно ошибки исправляются.

Частичную мобилизацию Путин объявил 21 сентября. Призвать в общей сложности планируется 300 тыс. резервистов.



