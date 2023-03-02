Хинштейн: На мине в Брянской области подорвалась машина Росгвардии

В Брянской области автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время «зачистки территории» у села Сушаны Климовского района, четверо служащих пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале бывший пресс-секретарь ведомства, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Командир боевого отделения, двое бойцов и взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, заверил депутат.

«Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции. Сразу после поступления первой информации о теракте, на место выдвинулся (совместно с десантниками) сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Одновременно — из Брянска был направлен резерв ОМОН и СОБР, а также группы взрывотехников», - сообщил Хинштейн, добавив, что после этого Росгвардия провела зачистку села Любечане и участвовала в разминировании территории села Сушаны.

Напомним, сегодня власти Брянской области сообщили об атаке диверсантов, проникших с территории Украины. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они зашли в село Любечане и обстреляли автомобиль. Погибли два человека, десятилетний ребенок получил ранение.

В ФСБ позже заявили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар.