Украинских националистов выдавили из Брянской области и нанесли по ним удар артиллерией

Совершивших вылазку в Брянскую область украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, передает РИА Новости.

Как сообщили агентству в ЦОС ФСБ, вылазка диверсантов в Климовском районе была пресечена благодаря принятым мерам.

Чтобы избежать жертв среди мирного населения и не нанести ущерб объектам инфраструктуры, противника выдавили на территорию Украины, после чего накрыли массивным ударом артиллерии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области после нападения украинских нацистов нашли много взрывных устройств. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель. Кроме того, огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок.