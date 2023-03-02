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Украинских националистов выдавили из Брянской области и нанесли по ним удар артиллерией
Совершивших вылазку в Брянскую область украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, передает РИА Новости.
Как сообщили агентству в ЦОС ФСБ, вылазка диверсантов в Климовском районе была пресечена благодаря принятым мерам.
Чтобы избежать жертв среди мирного населения и не нанести ущерб объектам инфраструктуры, противника выдавили на территорию Украины, после чего накрыли массивным ударом артиллерии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области после нападения украинских нацистов нашли много взрывных устройств. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель. Кроме того, огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок.
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