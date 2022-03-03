Кремль полагает, что Украина намеренно оттягивает переговоры с Россией

Есть все основания полагать, что Киев намеренно затягивает начало переговоров, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть основания так полагать», — цитирует его ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, у России есть предположения, с чем это могло быть связано. «Мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остается один факт — украинская сторона не спешит с переговорами», — заявил Песков.

Так, российская делегация прибыла на место переговоров еще в среду вечером, а сама встреча ожидалась утром. «Ожидает [украинскую делегацию], честно говоря, до сих пор», — добавил пресс-секретарь главы государства, отметив, что собеседники «явно не спешат».

На вопрос о смене места переговоров — прошлые состоялись в Гомельской области Белоруссии — Песков ответил, что «в данном случае [место] вторично, главное — факт встречи». Он также поблагодарил Белоруссию за создание всех условий для переговоров.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Как заявил помощник Президента России Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ, сторонам удалось обнаружить «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Украина полностью несамостоятельна в своих решениях. В ситуации с переговорами она явно ожидает указаний от Вашингтона.