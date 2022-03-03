Лавров: Украина совершенно несамостоятельна в своих решениях

Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, уверен глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что сейчас пока рано давать оценку российско-украинским переговорам. К тому же не вызывает сомнения то, что в своих решениях Киев руководствуется указаниями из Вашингтона. «Эта страна совершенно несамостоятельная», — подчеркнул министр.