Кремль: Первые доклады об освобождении Авдеевки Путин заслушал утром 17 февраля

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Первые доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки Президент РФ Владимир Путин заслушал в 4 утра 17 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали Президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — уточнил представитель Кремля, отметив, что именно тогда докладчики сообщили, что «операция фактически завершена».

Песков сказал, что в тот момент уже началось массовое бегство военных противника из населенного пункта, оставление боевых позиций, еще несколько часов были потрачены на зачистку города российскими бойцами.

Во второй половине дня Сергей Шойгу и Валерий Герасимов доложили главе государства, что «операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город».

Ранее Президент России поздравил подразделения, участвовавшие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике. Телеграмма была направлена в адрес командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева.