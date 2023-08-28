Кремль ответил на вопрос о похоронах Пригожина

На данный момент информации о похоронах основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина еще нет. Для утверждения даты и места их проведения необходимо мнение родственников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Также он напомнил, что Президент России Владимир Путин ранее уже выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Тверской области. Ответить на вопрос, планирует ли глава государства посетить похороны, Песков затруднился, подчеркнув, что пока неизвестно, как именно они будут организованы.

Напомним, накануне СК России подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета Embraer, которое произошло 23 августа. По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело.