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Кремль ответил на слова Борреля, что Россия использует продовольствие как рычаг давления
Россия в качестве надежного поставщика продовольствия и могла бы оказать еще большую помощь нуждающимся странам, если бы ей не препятствовали незаконные санкции Запада, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Москва обещает многим развивающимся государствам «дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми от себя».
«Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется надежным поставщиком и все свои обязательства выполняет», – приводит его слова РИА Новости.
Ранее Боррель обвинил РФ в использовании «поставок продовольствия» как рычага давления на менее обеспеченные страны. Он также призвал развивающиеся страны и государства G20 прийти к единой позиции по зерновой сделке и озвучить ее.
Напомним, о прекращении действия продуктовой сделки в Кремле заявили 17 июля. Президент Владимир Путин подчеркнул, что польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран.
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