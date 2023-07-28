Кремль отреагировал на ракетный обстрел Таганрога

Сегодняшний ракетный обстрел Таганрога, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели из зенитной ракеты комплекса ПВО С-200, в этом регионе произошел впервые. Однако общий курс киевского режима остался прежним – он совершает атаки на гражданские объекты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас – всех других районов», – приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что система ПВО сработала, благодаря чему, по последним данным, обошлось без жертв.

Напомним, в Минобороны РФ сегодня сообщили, что российские ПВО перехватили в воздухе и сбили в воздухе украинскую ракету, ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей. В МИДе РФ заявили, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, подчеркнув, что эта атака не имела военного смысла.