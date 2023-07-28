Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел Таганрога – заявление МИД РФ

Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на обстрел Таганрога, а также на новую попытку Киева атаковать Москву беспилотником. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Военного смысла обе атаки не имели, подчеркнула она.

Киевский режим сегодня совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, напомнила Захарова.

«Российские системы ПВО смогли вовремя обнаружить и перехватить ракету, обломки которой упали на территории города. Повреждение получили несколько зданий. По предварительным данным осколками стекол из выбитых окон ранено несколько человек», – говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также она напомнила об утренней попытке атаки на территории Московской области, где средства ПВО сбили беспилотник.

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели, – подчеркнула Захарова. – Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов».

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские ПВО перехватили в воздухе и сбили в воздухе украинскую ракету, ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей.