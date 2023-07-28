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Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу зенитной ракетой
Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области, сообщили в Минобороны.
Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе.
Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.
В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, говорится в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Таганроге произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.
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