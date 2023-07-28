Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу зенитной ракетой

Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области, сообщили в Минобороны.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе.

Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей, говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Таганроге произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.