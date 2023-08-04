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Руc Тат
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Политика 4 августа 2023 11:08

Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров семи стран Африки по Украине

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На сайте Кремля сегодня появилось совместное заявление, принятое по итогам встречи Президента Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые представили России свою мирную инициативу. Важное место в нем занимает вопрос зерновой сделки.

Отмечается, что политики достигли прогресса при обсуждении гуманитарных вопросов. В их числе – права детей в зоне проведения военной спецоперации, обмен пленными и другие.

Кроме того, главы государств отмечают важность исполнения российских условий, прописанных в зерновой сделке. Речь идет о доступе зерна и удобрений на мировые рынки. Это поможет снова вернуться к реализации так называемых «стамбульских договоренностей», подчеркивается в заявлении.

Сейчас в портах ЕС заблокировано порядка 200 тыс. тонн российских удобрений. В заявлении ООН призвали принять меры, чтобы разрешить эту ситуацию, и доставить их в страны Африки.

Кроме того, отмечается, что российский Президент и лидеры африканских стран продолжат обсуждение по мирной инициативе. Отметим, что ее представляют лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР и президент Коморских островов.

Владимир Путин ранее, комментируя предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта, отмечал, что в документе есть нереализуемые пункты. В частности, речь идет о требовании к обеим сторонам прекратить огонь. Путин подчеркивал, что Россия на такой шаг пойти не может, так как Украина проводит контрнаступление и активно ведет боевые действия.

Африканский мирный план Президент ЮАР Сирил Рамафоса впервые представил Путину 17 июня. Основным посылом этого плана стало проведение мирных переговоров, которые прервались по инициативе украинской стороны.

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