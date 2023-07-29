Путин о мирном плане Африки: Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают

Один из пунктов мирной инициативы африканских стран неосуществим – речь идет о требовании к обеим сторонам прекратить огонь. Это невозможно сделать, так как Вооруженные силы Украины прямо сейчас пытаются провести контрнаступление, заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

Говоря об инициативе африканских стран, он отметил, что «есть вещи труднореализуемые или нереализуемые».

«Там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит «Россия – Африка». Участие в нем приняли представители 49 из 54 стран континента. На высшем уровне были представлены 17 африканских государств.