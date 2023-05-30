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Кремль оценил работу Минобороны и назвал причины атаки украинских дронов на Москву
Минобороны России и региональные власти во время атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Среди причин атаки он назвал удар по центру принятия решений в Киеве в минувшие выходные.
«Могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо, ПВО сработало хорошо», – сказал он журналистам во время пресс-колла, отказавшись дать более подробный комментарий о защищенности города.
Также он подчеркнул, что это атаки киевского режима и назвал их возможную причину. «Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье. Большего я по этой теме сказать не могу», — убежден Песков (цитата по Газете.ru).
Все остальные вопросы журналистов по этой теме он оставил без ответа, посоветовав обратиться в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром атаковал столицу России при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько зданий получили незначительные повреждения.
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