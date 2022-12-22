Кремль о ранении Рогозина: Несмотря на риски, чиновники обязаны посещать новые регионы

В Кремле известно о том, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко получили ранение во время встречи в Донецке, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на риски, российские чиновники продолжат посещать новые регионы, отметил он.

Песков выразил соболезнование близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Однако несмотря на то, что пребывание в некоторых районах ДНР и ЛНР по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе риски для жизни, отказаться от поездок в них чиновники не смогут, подчеркнул он. По его мнению, эти угрозы не должны «мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, – выполнять их миссию».

«И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, прошедшей ночью стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, ныне глава группы военных советников «Царские волки», ранен в ходе визита в Донецк. Сегодня он рассказал о своем состоянии, сообщив, что ему предстоит операция.