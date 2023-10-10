Кремль негативно воспринял слова Зеленского о якобы причастности РФ к событиям в Израиле

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Кремль негативно воспринял слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы причастна к событиям в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского Президента Дмитрия Пескова.

«Негативно, они совершенно не имеют под собой никаких оснований», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление украинского Президента.

Он подчеркнул, что палестино-израильский конфликт – это совсем разные процессы, он «имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий».

«Многие знают предысторию, она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», – добавил Песков.

В конце прошлой недели палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики, после чего начались боестолкновения. В ответ армия обороны Израиля объявила режим ЧП и начало операции «Железные мечи», 8 октября Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе в «состояние войны». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нашел вину США в обострении ситуации в Израиле, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с Лигой арабских государств призывают Израиль и Палестину немедленно остановить боевые действия и ждут того же от западных партнеров. Он также отметил, что Президент РФ Владимир Путин и Правительство озабочены нахождением в Израиле и Палестине большого количества соотечественников и готовы «вывезти оттуда всех желающих».