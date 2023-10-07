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Медведев нашел вину США в обострении ситуации в Израиле
США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной. Однако вместо активного участия в урегулировании ситуации Вашингтон занимался разжиганием конфликта на Украине, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что начавшиеся сегодня боестолкновения были ожидаемы. «Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», — написал он в своем телеграм-канале.
Однако вместо того чтобы привести стороны к диалогу, Штаты разжигали конфликт на Украине, сталкивая братские народы и поддерживая неонацистов.
«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — полагает Медведев.
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