Bloomberg: Индия поддержит потолок цен на российскую нефть

Индия планирует придерживаться потолка цен на российскую нефть и не станет нарушать санкции, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть из Москвы в 60 долларов», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным издания, руководство Индии уже потребовало от трейдеров и банков следовать установленной планке. Как отмечается, решение было принято после дискуссий с США и странами G7.

Напомним, что с конца прошлого года начали действовать нефтяные санкции против РФ, а с 5 февраля этого года ограничения затронули и топливо. Президент РФ Владимир Путин принял ответные меры, по которым с 1 февраля этого года запрещены поставки юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми так или иначе фигурирует предельная стоимость нефти.

8 марта стало известно, что в этом месяце G7 намерена пересмотреть установленный потлок цен.