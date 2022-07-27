Кремль надеется, что запрет США на поставки нефти из РФ в Китай так и останется в проекте

Россия рассчитывает, что проект США о запрете на поставки российской нефти в Китай так им и останется. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«США не пытаются, там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Но будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

Ранее сенатор от республиканской партии США Марко Рубио выдвинул инициативу о введении санкций против любого лица за страхование либо регистрацию танкеров, транспортирующих российскую нефть и СПГ в Китай. Якобы приобретая российское топливо, Китай поддерживает спецоперацию на Украине.

Ранее МИД Китая отметил, что не поддерживает односторонние санкции Европы и США против России, поэтому считает обвинения и угрозы США из-за их «обхода» абсолютно беспочвенными. В связи с этим КНР выразила решительный протест законопроекту о запрете на перевозки нефти из РФ в Китай.

Напомним, санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал задачами военной операции денацификацию и демилитаризацию Киева.