Китай выразил протест против попыток США ввести санкции за покупку российской нефти

Пекин выразил категорический протест против попыток Вашингтона ввести санкции в отношении российской нефти в КНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Китая с Россией не нацелено против кого бы то ни было и что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские сенаторы во главе с республиканцем Марко Рубио представили законопроект, который предлагает вводить санкции против компаний за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю.

Напомним, санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине. Российский Президент Владимир Путин назвал задачами военной операции денацификацию и демилитаризацию Киева.