МИД Китая ответил на угрозы США по поводу «обхода» антироссийских санкций

Китай никогда не поддерживает односторонние санкции, поэтому обвинения со стороны США в обходе антироссийских рестрикций беспочвенны. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что КНР занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу, и отметил, что именно США являются виновниками конфликта.

«Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права», — сказал он на брифинге.

По мнению Чжао Лицзяня, Вашингтону стоит не способствовать продолжению конфликта, а, заняв ответственную позицию, создать все условия для мирных переговоров и урегулирования ситуации.

Ранее в Госдепе заявили, что Китаю дорого обойдется обход антироссийских санкций либо предоставление оружия РФ. Заявление Вашингтона было предано МИД КНР.

Напомним, что массовые санкции введены из-за российской спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.