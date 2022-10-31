Киев заявил о выходе из украинских портов 12 судов с зерном

12 судов покинули порты Украины в рамках «зерновой сделки», сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Они вывезли 354,2 тысячи тонн агропродукции, уточнило ведомство.

«Из портов Одесса, Черноморский и Южный сегодня вышли 12 судов с 354,2 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы», – говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook*.

Напомним, ранее Турция и Украина согласовали с ООН план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов: 12 идущих из Украины и двух прибывающих, Россию об этом проинформировали.

В конце минувшей недели Минобороны РФ сообщило, что Россия выходит из соглашения по «зерновому коридору» из-за теракта на Черноморском флоте. ООН в ответ призвало воздержаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

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