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Политика 12 июля 2024 15:11

Кремль: Байдена никак не красят оскорбления в адрес Путина

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Оскорбительные высказывания Президента США Джо Байдена в адрес Президента России Владимира Путина абсолютно недопустимы. Таким мнением в беседе с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо», — приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, подобные выпады «никак не красят» главу Белого дома.

Напомним, что во время пресс-конференции на саммите НАТО Байден назвал Президента России «кровожадным безумцем». На самом же саммите он перепутал Путина с Зеленским и назвал лидера РФ человеком, «у которого столько же отваги, сколько и решимости». Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку объявила американского президента «пророссийским кандидатом».

#Владимир Путин #Джо Байден #Дмитрий Песков
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