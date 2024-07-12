Байден обозвал Путина безумцем на саммите НАТО

Президент США Джо Байден сделал очередной словесный выпад в сторону Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам завершившегося саммита НАТО он заявил, что уверен в необходимости дальнейшего существования альянса.

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину, — сказал американский лидер. — Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец».

Напомним, что это не первое оскорбительное высказывание Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Российский лидер, комментируя одно из них, отметил, что слова Президента США лишь подтверждают, что он является для Москвы «более предпочтительным» кандидатом на предстоящих выборах.