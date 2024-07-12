«Пророссийский кандидат»: Захарова высмеяла новую оговорку Байдена

На саммите НАТО Президент США Джо Байден оговорился, представляя Прездиента Украины Владимира Зеленского, и назвал его «Президентом Путиным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот инцидент в своем телеграм-канале.

«Мне кажется, пресловутое „российское вмешательство в американские выборы“ уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет „рука Кремля“», — заметила она.

По словам Захаровой, после таких «откровений» стоит ожидать «истерику Хиллари Клинтон» о покушении на американскую демократию, а также «раскрытия заговора внутренних террористов» от Госдепартамента США.

Напомним, что накануне Джо Байден, передавая слово Зеленскому, назвал его Владимиром Путиным, при этом невольно охарактеризовав того как человека, «у которого столько же отваги, сколько и решимости». Впрочем, позднее — на пресс-конференции после саммита — он обозвал российского президента «безумцем».