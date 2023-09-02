Кредиторам «Татфондбанка» выплатят еще более 1,4 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1 млрд 452,1 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Выплаты должны начаться 11 сентября. В результате процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди достигнет 59,48% от общей суммы установленных требований, пояснили в АСВ.

Такого результата удалось добиться благодаря поступлению в конкурсную массу банка средств, полученных при реализации его имущества и погашении задолженности заемщиками бывшей кредитной организации.

Общий объем установленных требований, предъявленных к «Татфондбанку», равняется 179,5 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина.