Рустем Ибрагимов: «70% обратившихся в РФП вернули средства, потерянные в Татфондбанке»

Рустем Ибрагимов: «Создание Республиканского фонда поддержки стало беспрецедентным решением для Российской Федерации»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фонд поддержки выплатил 2,6 млрд рублей

– Рустем Сагитович, почему Татарстан пошел на такой шаг, как создание фонда, ведь в России не помогают клиентам лопнувших банков?

– Действительно, создание Республиканского фонда поддержки (РФП) стало беспрецедентным решением для Российской Федерации. Он был учрежден по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Правительства Татарстана и стал «рукой помощи» в самый нужный момент. И если честно, я до сих пор не слышал, чтобы кто-то смог повторить наш опыт.

Когда только создали фонд, многие не верили, относились к проекту с большим недоверием, но больше половины тех, кто обратился к нам, полностью вернули свои средства. Республика своих не бросает!

– Какую сумму удалось вернуть вкладчикам через Агентство по страхованию вкладов (АСВ)? Какое бремя на себя взял фонд?

– По госпрограмме страхования, которая гарантирует возврат вложений в размере 1,4 млн рублей, вкладчики Татфондбанка получили 55,8 млрд рублей, еще 39,5 млрд было перечислено кредиторам в ходе конкурсного производства. Клиентам партнерского банка – Интехбанка, у которого тоже была отозвана лицензия, АСВ перечислило 13,5 млрд рублей, еще 5,7 млрд рублей кредиторы получили от реализации имущества в ходе банкротства.

Это уже большая сумма. Тем не менее мы тоже помогали и тем и другим вкладчикам. Сверх положенных от государства по страховке 1,4 млн рублей суммарно они получили от фонда еще 2,6 млрд рублей. Всего около 70% тех, кто обратился к нам за помощью, полностью вернули некогда потерянные средства. По нашим данным, кредиторы первой очереди, чьи вклады составляли около 3 млн рублей, благодаря поддержке РФП и выплатам АСВ вернули деньги в полном объеме.

РФП был учрежден по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как была выстроена система расчетов с вкладчиками, за счет чего выплачивались деньги?

– Благодаря личной поддержке Рустама Минниханова мы заключили соглашение об информационном обмене с АСВ – это позволило в кратчайшие сроки приступить к оказанию поддержки и ускорить обработку обращений. Своими силами договориться с АСВ и наладить процесс работы нам бы не удалось. Как я уже говорил, РФП – это уникальный случай и ни у кого не было такого опыта взаимодействия с агентством.

После пострадавшие вкладчики заключали с фондом соглашение об уступке права требования.

Фонд рассчитывается с вкладчиками поэтапно – такое решение совет РФП принял изначально. На каждом этапе деньги перечисляются определенной категории пострадавших.

Капитал фонда состоит из двух частей. Первая – это средства, которые фонд получил от продажи части участка: РФП в 2017 году получил от республики 759 га на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе Казани. Вторая – это пожертвования.

Те 2,6 млрд рублей, которые мы выплатили пострадавшим, – это и есть средства от продажи одного участка и пожертвования от крупной республиканской компании.

«У истоков создания фонда и реализации механизмов поддержки стоял экс-помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов» Фото: © «Татар-информ»

Помогли не только вкладчикам банков, но и инвесткомпании «ТФБ-Финанс»

– Помощь оказывалась ведь не только вкладчикам Татфондбанка и входившим в его орбиту клиентам Интехбанка, но и инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Почему решили поддержать их?

– Это хороший вопрос, спасибо. Действительно, как я уже говорил, мы были первопроходцами и не знали, с какими проблемами столкнемся. У истоков создания фонда и реализации механизмов поддержки стоял экс-помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов. Наша команда не пропускала ни одного митинга, в офисе РФП на регулярной основе проводились встречи с пострадавшими. Мы пытались услышать каждого.

Так, помимо пострадавших от банкротства Татфондбанка и Интехбанка выявилась еще одна категория – это клиенты «ТФБ Финанс». После проведенного анализа выяснилось, что это те же вкладчики, на денежные средства которых обманным путем были приобретены облигации: так они и стали клиентами «ТФБ Финанса», сами того не зная. То, что большинство вложили в инвесткомпанию сумму до 1,4 млн рублей, говорит о том, что многие были уверены в том, что их деньги застрахованы. Если посмотреть средний возраст клиентов «ТФБ Финанса», обратившихся к нам, – это пожилые и люди предпенсионного возраста. Конечно, все это стало основанием для решения поддержать эту категорию.

Справедливости ради нужно сказать, что это был долгий путь. Нам не сразу удалось прийти к выплатам. Сами пострадавшие прошли много судов. Наши решения тоже в какой то степени зависели от исхода судебных процессов. Параллельно достигалась договоренность с конкурсным управляющим «ТФБ Финанса» о взаимодействии для решения вопросов клиентов инвестиционной компании. Но нам все удалось. Сейчас выплаты в этой категории достигли 800 тыс. рублей.

Отмечу, что если вкладчики первой очереди банков получили от АСВ страховую сумму и деньги от реализации конкурсной массы, то единственной надеждой на возврат средств для клиентов «ТФБ Финанс» есть и остается фонд. Кстати, как и у физических лиц третьей очереди. Да, как оказалось, в третьей очереди есть физические лица – это те, чьи вклады были в драгоценных металлах.

– Сколько клиентов на сегодня получили помощь? Сколько всего было выплачено денег?

– Поддержку РФП получили более 6 тыс. пострадавших. Если говорить о конкретных суммах каждому пострадавшему, то по результатам объявленных этапов поддержки будут удовлетворены требования заявителей первой и третьей очереди до 800 тыс. рублей. Завершены этапы поддержки льготной категории заявителей, в результате которых суммарные выплаты составили до 1 млн рублей льготникам, до 1,5 млн рублей труженикам тыла и полностью погашены требования ветеранов Великой Отечественной войны.

– Какая максимальная сумма выплачивалась?

– По предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, полный возврат средств был осуществлен ветеранам Великой Отечественной войны, то есть вернули все средства вне зависимости от суммы вклада. В нашем реестре есть ветеран, летчик, ему РФП перечислил более 3 млн рублей. Наша команда гордится этим и желает ему здоровья! Есть понимание, что вся проделанная работа была не зря.

«РФП выплатил более 2,6 млрд рублей. Этой суммы хватило, чтобы полностью погасить требования более 4,5 тыс. человек – почти 70% обратившихся» Фото: © «Татар-информ»

«Республиканский фонд поддержки – не компенсационный фонд»

– Сколько еще человек остается в реестре? И какую сумму они просят вернуть?

– Общая сумма требований тех, кто обратился в самом начале в фонд, составляла около 12 млрд рублей. Из них РФП выплатил более 2,6 млрд рублей. Этой суммы хватило, чтобы полностью погасить требования более 4,5 тыс. человек. Это почти 70% обратившихся.

Сейчас в нашем реестре РФП остается около 2 тыс. заявителей, чьи требования пока не будут полностью погашены.

– Заявленные требования еще около 9 млрд рублей, при этом в реестре осталось только 30% кредиторов. То есть вклады у этих людей были солидные, можно ли сказать, что в реестре по факту остаются только «богатые»?

– Мы не делим наших заявителей на богатых и бедных. Для нас это люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. И наша задача им помочь. Наша команда всегда исходила из принципа равенства: физическим и юридическим лицам, клиентам «ТФБ Финанс», выплачено до 800 тыс. рублей вне зависимости от суммы вклада. То, что для многих эта сумма оказалась жизненно необходимой, это правда. Об этом свидетельствует обратная связь, которую мы получаем каждый день. И то, что в нашем реестре после завершения всех объявленных этапов останутся вкладчики с достаточно крупными суммами вкладов, тоже верно.

Конечно, мы сталкиваемся и с большим количеством критики в наш адрес. В основном от тех, кто не смог полностью вернуть средства. Но хочу отметить, что Республиканский фонд поддержки не компенсационный фонд. Мы – фонд поддержки. Справедливости ради необходимо сказать, что, понимая это, мы никогда не обещали стопроцентного возврата всем обратившимся.

«Мы не делим наших заявителей на богатых и бедных. Для нас это люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию» Фото: © «Татар-информ»

– У вас в кубышке еще остаются деньги на расчеты с кредиторами?

– РФП всегда исходит из достаточности средств. Средств в фонде сейчас хватает, чтобы осуществить выплаты по всем взятым на себя обязательствам.

– Когда может быть поставлена точка в этой работе? Есть какой-то порог – целевой уровень выплат?

– Сейчас мы на стадии завершения объявленных этапов. Кстати, совсем недавно мы завершили работу над 10-м этапом, на котором поддержали клиентов «ТФБ Финанса». Общая сумма выплат им составила более 200 млн рублей.

Параллельно мы ведем работу по капитализации земельного участка. После всей проделанной работы мы фиксируем повышенный интерес со стороны девелоперов, как республиканских, так и федеральных.

Как такового порога мы не ставим. Наша цель – максимально поддержать пострадавших. Следующие возможные этапы будут зависеть от итогов реализации земельного участка.

– Что в таком случае произойдет с фондом? Его ожидает ликвидация или какая-то трансформация?

– Об этом говорить рано. Но опыт фонда уникален, и хочется верить, что в дальнейшем он будет применен для выполнения социальных и иных общественно полезных целей, которые будут определены руководством республики и Советом РФП. Тем более что устав Фонда это позволяет.