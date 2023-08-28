Верховый суд Татарстана оставил в СИЗО экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд РТ продлил срок содержания бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина еще на три месяца, до 14 декабря. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, экс-глава ТФБ вернулся из больницы в СИЗО.

Сегодня на заседании адвокат Мусина просил избрать более мягкую меру пресечения.

В результате суд постановил оставить меру пресечения без изменения, продлив срок содержания Мусина под стражей еще на три месяца, до 14 декабря.

Заседание по рассмотрению жалобы, вернувшейся из кассации, отложили на 10 октября.

Напомним, что Мусин проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий. В сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани отправил экс-банкира за решетку на 12 лет. Ущерб по делу следствие оценило в 50 млрд рублей.

Решение суда было обжаловано. В прениях прокуратура просила оставить приговор без изменений, Мусин настаивал на смягчении наказания и переквалификации дела.

Также Мусин рассказал, что он якобы разработал план финансового оздоровления банка, но не успел реализовать его, так как попал под следствие.