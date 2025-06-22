Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости как можно скорее отразить в новых редакциях учебников истории освобождение Курской области от формирований Вооруженных сил Украины. Свое мнение он выразил в комментарии телеканалу «Россия-1».

«Освобождение Курской области - это событие, это то, о чем говорит страна и [что] обсуждают, это доблесть наших военных. Поэтому это событие, на мой взгляд, должно появиться в новой редакции учебника истории как можно быстрее», — подчеркнул Кравцов.

По его словам, подобные события имеют ключевое значение для новейшей истории России и должны быть отражены в образовательных материалах.