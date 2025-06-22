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Общество 22 июня 2025 16:07

Путин одобрил введение обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

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Путин одобрил введение обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе сделать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным для абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические направления в вузы. Обсуждение этой идеи состоялось на встрече президента с авторами и редакторами нового учебника по истории.

Путин положительно оценил предложение. Он также поделился личным опытом сдачи экзамена: «Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет».

Напомним, что Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

#Владимир Путин #егэ по истории
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