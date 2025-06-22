Путин подчеркнул важность сохранения национальной памяти в новых учебниках истории

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Президент России Владимир Путин рассказал, что лично сталкивался с учебниками истории, в которых отсутствовала правдивая информация о ключевых событиях прошлого. Об этом он заявил на встрече с авторами и редакторами нового учебника по истории.

«Я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений в образовательных материалах и поблагодарил авторский коллектив за проделанную работу.

«Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну, весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», — добавил он.