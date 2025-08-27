Кравцов: ЕГЭ по истории в будущем году не станет обязательным

Фото: © «Татар-информ»

ЕГЭ по истории в будущем, 2026 году не станет обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде для программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«В наступающем учебном году [будут] два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору», – подчеркнул министр.

Впрочем, по словам Кравцова, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы «в перспективе, не в наступающем учебном году», вместо обществознания школьники сдавали историю.

Ранее, в июне, Президент России Владимир Путин встретился с авторами учебника по истории. На встрече ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории для ряда специальностей в вузах. Глава государства поддержал эту идею. Позднее совет Российского союза ректоров решил создать соответствующую рабочую группу.