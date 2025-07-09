В России создадут рабочую группу по введению обязательного ЕГЭ по истории

В России создадут рабочую группу для проработки возможности ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные направления в вузы. Такое решение было принято на заседании Совета Российского союза ректоров, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С Рособрнадзором в ближайшее время создадим совместную рабочую группу. Ее участниками станут представители Администрации Президента, депутаты Госдумы, ректоры вузов, представители научно-педагогической общественности. Мы разработаем окончательное решение по срокам и механизму введения обязательного ЕГЭ по истории», – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в июне Президент России Владимир Путин встретился с авторами учебника по истории. На встрече предложили ввести обязательный ЕГЭ по истории для ряда специальностей в вузах.

Такое решение поддержал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его мнению, введение обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные специальности позволит повысить уровень исторической грамотности будущих специалистов. Кроме того, это поможет выбрать более подготовленных абитуриентов, а также обеспечит единую базу знаний для всех гуманитариев, убежден глава Минобрнауки РТ.

«История – это ведь не просто набор дат и фактов, а ключ к пониманию человека и общества в целом», – сказал он.

В России сформировано единое образовательное пространство. Для этого были обновлены образовательные стандарты, утверждены единые программы по всем предметам. Под программы разрабатываются новые государственные учебники.

Сейчас идет подготовка учебников по предметам естественнонаучного цикла. Ожидается, что единые учебники по всем предметам будут готовы к 2028 году.