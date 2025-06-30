Минобрнауки России разъяснило сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

Единый государственный экзамен по истории в ближайшем учебном году не станет обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические направления. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Его слова приводит ТАСС.

Афанасьев заявил, что министерство планирует обеспечить максимально плавный переход, чтобы избежать стресса для школьников и их родителей. Он уточнил, что учащиеся, начинающие обучение с 1 сентября, должны заранее знать требования к итоговой аттестации, и потому окончательные параметры экзаменационной модели будут определены до конца текущего года. Он отметил, что полноценное внедрение нового порядка займет около двух лет.

Представитель ведомства также подчеркнул, что история станет обязательным предметом там, где она имеет профильный характер или играет ключевую роль в образовательной траектории поступающих.

Инициатива сделать ЕГЭ по истории обязательным была ранее поддержана Президентом России Владимиром Путиным. С соответствующим предложением в ходе встречи с авторами нового учебника истории выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.