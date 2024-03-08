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«Красота невозможна без ваших улыбок и эмоций»: Метшин поздравил всех женщин с 8 марта
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил всех женщин с Международным женским днем. В поздравлении градоначальник подчеркнул, что 8 марта является самым нежным днем в году.
«Представительницы прекрасной половины человечества, вы дарите жизнь, наполняете мир добротой, сохраняете связь поколений, вкладывая в каждого из нас частичку своей бесценной любви и чуткости. Мудрые и терпеливые, обаятельные и открытые, вы способны растопить любое сердце», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии столицы РТ.
Он также добавил, что окружающая нас красота была бы невозможна без женских неповторимых улыбок и ярких эмоций. Женщины - источник гармонии и уюта в доме, неиссякаемого вдохновения, заботы и позитивной энергии, говорит мэр города.
«Именно от вас во многом зависит будущее Казани, Татарстана и всей России. И сегодня, видя воспитанных вами героев, которые доблестно защищают свою Родину, можно быть спокойным за завтрашний день», - продолжает Метшин.
Также он поблагодарил каждую женщину за вклад в развитие Казани, пожелал всем представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, успехов и счастья.
«Пусть с вами всегда остается свежесть первых весенних цветов и исполняются самые сокровенные мечты. Радости вам и солнечного настроения», - завершил поздравление Метшин.
Ранее с Международным женским днем всех женщин поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также Президент России Владимир Путин.
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