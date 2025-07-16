«Краснодар» не «унесет» золото, «Зенит» вернется на трон? Анонс и интриги сезона РПЛ

Уже 18 июля начинается сезон РПЛ 2025/26, который откроется матчем московского «Динамо» и «Балтики». Защитит ли «Краснодар» чемпионство, реабилитируется ли «Зенит» за неудачу в юбилей, как покажет себя «Спартак» и о других интригах - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckrasnodar.ru

Защитит ли «Краснодар» чемпионство?

Первая и, пожалуй, самая очевидная интрига – повторят ли «быки» свой успех минувшего чемпионского сезона РПЛ? С одной стороны, потенциал на то есть. В команде сохранился костяк в лице, например, Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобы и других лидеров. Но факты против такого исхода тоже имеются, причем серьезные.

Ранее мы уже рассуждали о том, смогут ли «черно-зеленые» взять второй подряд трофей РПЛ. И в причины против такого исхода мы отнесли проблемы с нападением. Поскольку игра с ЦСКА в Суперкубке России в Казани (0:1) обнажила слабость атакующей линии «быков», когда они играют против команды с плотной защитой. И во втором тайме было заметно, что силы у «черно-зеленых» иссякают. Отсюда вытекает вторая проблема – глубина скамейки. В минувшем сезоне «Краснодар» играл, грубо говоря, постоянно одним составом.

Конечно, шансы на защиту чемпионства есть. Для этого нужны точечные усиления и сохранение «голода» у игроков. Об этом в интервью нашей редакции говорил экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«В любом случае я думаю, что у них отсыревшие батарейки, после празднования чемпионства до конца еще не просохли. У них есть еще время. А так шансы на чемпионство есть, если они сохранят мотивацию игроков», – объяснил Билялетдинов.

Приобретения, к слову, уже состоялись. Купили топового полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто, перспективного нападающего Густаво Фуртадо из «Ламии», защитника Жубала из «Осера» и других. А вот сохранится ли мотивация у основного костяка команды на новый сезон – покажет время.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» реабилитируется за бестрофейный юбилей?

А что насчет «Зенита»? Тут ситуация обратная – клуб, который с 2019 года держал в своих руках чемпионства РПЛ, в 2025-м лишился золотых медалей. И это в 100-летний юбилей. Но шаги по исправлению ситуации команда Сергея Семака делает.

Как минимум, «сине-бело-голубые» выложили приличную сумму за Жерсона – 25 млн евро. Бразилец универсален, может продвигать мяч, обыгрывать один в один, делать острые передачи. А также помогает в защите. Скорее всего, заменит Вендела, который может покинуть Петербург. Также приобрели Романа Вегу, который имеет отличную технику (62,9% успешных обводок) и высокое качество передач (85%).

Как говорил Билялетдинов, все, что нужно сделать «Зениту» для возвращения на пьедестал – вернуть былую скорость взаимодействий игроков. Как, например, было при Клаудиньо и Малкоме, когда они «за счет быстроты и общего мышления имели преимущество и доставляли мячи внутрь штрафной». Приобретенный Жерсон и Вега как раз могут исправить этот момент.

«Будет ли «Зенит» главным фаворитом на чемпионство? Обязательно. Я думаю, сейчас они не на самых высоких скоростях сыграли с «Црвеной Звездой» очень хороший спарринг. Определенные подходы, тенденции уже видны. Если взвинтят скорость взаимодействия и скорость перехода, вернут состояние прошлого лета, то они стартуют так же бурно, как в том году», - сказал наставник.

Плюсом никуда не девается вопрос мотивации игроков. Наверняка они будут играть с повышенной самоотдачей после такой «пощечины» в юбилейный сезон. И давление на команду будет оказываться уже в двойном размере. Для самого Семака это тоже будет экзамен, где выяснится, может ли он вдохнуть что-то новое в коллектив, либо ему пора взять паузу в тренерской карьере.

Фото: fcdynamo.ru

Как покажет себя «Динамо» под руководством Карпина?

Самые интересные кадровые изменения в последние месяцы были у московского «Динамо». Еще по ходу минувшего сезона с поста главного тренера убрали Марцела Личку. А под руководством Ролана Гусева достойно дошли до последнего тура, попутно сыграв вничью с «Зенитом» дома (1:1) и победив «Спартак» (2:0).

Летом же вместо Гусева пришел уже постоянный главный тренер – Валерий Карпин. И наставник сразу начал привлекать знакомых себе футболистов. Например, московская команда приобрела защитника Максима Осипенко из «Ростова». Нападающий Иван Сергеев, с которым Карпин подружился в сборной России, перекочевал к «бело-голубым» из «Крыльев Советов». И еще минувшей зимой в «Динамо» перешел полузащитник Данил Глебов, который капитанил при Карпине в «Ростове».

За счет знакомых футболистов тренеру будет проще собрать игру и даже замахнуться на трофей. Осипенко и Глебов по большей части как раз выросли при Карпине. Подобное было и в хоккее, например, когда Андрей Разин при приходе в «Металлург» в 2023-м привел с собой несколько игроков из «Северстали». И забрал впоследствии Кубок Гагарина.

Вообще, у «Динамо» и в минувшем сезоне был сильный состав, с которым можно было бы замахнуться на трофей. Очень хорошо раскрылся, например, Ярослав Гладышев. Проблема была лишь в хаосе - у команды был явный перегруз в нападении, а в защите неразбериха. Карпин же, ранее выстроивший крепкий «Ростов», наверняка исправит этот аспект. К тому же очень интересно будет посмотреть на нападение в лице Сергеева и Константина Тюкавина, когда тот восстановится от травмы.

Первые свои уверенные шаги Валерий Георгиевич уже начал делать – разгромил «Локомотив» (5:1) в предсезонном матче. И как говорил Билялетдинов, «Карпин будет бороться за чемпионство». Посмотрим, станет ли наставник той недостающей деталью для долгожданных золотых медалей.

Фото: pfc-cska.com

Челестини продолжит супервесну Николича?

Наверное, этим летом сильнее всего сердце екнуло у болельщиков ЦСКА. Команду покинул главный тренер Марко Николич, при котором «армейцы» стали лучшей командой весны. А заменил его швейцарец Фабио Челестини, в минувшем сезоне приведший «Базель» к чемпионству Швейцарии.

Новый тренер уже всех успокоил. Как мы написали выше, в своем первом же официальном матче Челестини подарил ЦСКА трофей – Суперкубок России. Хотя по большей части тут заслуга багажа Николича, нельзя сказать, что Фабио просто воспользовался его наработками. При новом наставнике «армейцы» потихоньку отходят от ромба, он освежил фланги. Клуб играет больше с уклоном в нападение. Вот только как атакующее видение игры Челестини проявит себя в матчах против «автобусов» из середины-конца таблицы РПЛ – покажет время.

По факту «армейцы» выглядят одним из фаворитов на трофей. У команды есть вундеркинд в лице Матвея Кисляка, мощнейшая оборона – Виллиан Роша и Игорь Дивеев. И Челестини сам признавал, что клубу есть, куда расти – то есть, прогресс будет. Единственное, что нуждается в усилении – позиция центрального нападающего. Тамерлан Мусаев и Секу Койта – неплохие, но когда играют против условного «Краснодара» – теряются.

«Без Николича ничего не пропадет. При Федотове же тоже были взлеты у ЦСКА. Марко просто заштрихуют, как он заштриховал Федотова», – сказал Билялетдинов.

Фото: fclm.ru

Обретет ли «Локомотив» стабильность?

В минувшем сезоне ярок был и «Локомотив». Правда, команда Михаила Галактионова выдала сильную игру в начале осени. А под конец первого круга посыпалась. Причина была проста – неопытность состава. Игроки были слишком молодые, из-за чего выступали нестабильно. В новом сезоне ситуация исправится?

Предпосылки к этому есть. Клуб уже проводит работу на рынке, где усилился опытными Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко. Они, возможно, и не будут игроками основы, но помогут «учить молодежь». Ну и на кого точно будет делаться ставка – на центрфорварда Николая Комличенко, купленного у «Ростова». Он матерый, к тому же габаритный. Ранее у «железнодорожников» не было подобного нападающего-тарана.

С приходом опыта в команду у «железнодорожников» действительно есть шансы выступить получше. Поскольку в минувшем сезоне они одно время даже лидировали – просто не хватило опыта удержать.

Фото: spartak.com

Станкович проведет вторую мощную осень?

Если весна минувшего сезона РПЛ по делу досталась ЦСКА, то вот осень – «Спартаку». Тогда клуб буквально уничтожил «Краснодар» (3:0) и «Локомотив» (5:2), а также завершил первую часть РПЛ с шестиматчевой победной серией.

Что было дальше, наверное, напоминать не стоит. Манфред Угальде перестал забивать, отличившись весной лишь одним голом в РПЛ. А после победы над «Зенитом» (2:1) начался откровенный спад – поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) и ничья с «Ахматом» (1:1), что поставило крест на чемпионских амбициях клуба.

«Спартаку» тоже нужно прибавить в стабильности, как и «Локомотиву». Только в отличие от «железнодорожников», у «красно-белых» стихийность была вызвана не нехваткой опытных футболистов. Когда «Спартак» на эмоциональном подъеме – он способен ломать топ-клубы. А когда ментальная составляющая относительно низкая, а оппонент еще не позволяет «зарубиться» в открытый футбол, то все становится плачевно. Как в игре с «Рубином» (1:2), например.

Еще вопрос в точечных усилениях клуба, которые так нужны были зимой. Пришедшие нападающие за 18 млн евро Ливай Гарсия и за 10 млн евро Пабло Солари откровенно не заиграли (4 голевых действия на двоих в РПЛ). И нынешние приобретения вызывают вопросы. Например, для чего клубу понадобился 34-летний форвард Антон Заболотный?

«Спартак» может выдать сильные выступления, если команда сделает больший уклон на систему, а не эмоциональную составляющую. И наладит работу селекции.

Фото: rubin-kazan.ru

Заберется ли «Рубин» в топ-6?

С топами РПЛ разобрались. А что насчет «Рубина» – команды, по словам Рашида Рахимова, первой среди смертных после шести бессмертных? Казанцы сделали несколько грамотных ходов этим летом.

Первый и самый важный – сохранили Мирлинда Даку. Причем это хорошо не только с точки зрения удержания системообразующего игрока. Благодаря этому у «Рубина» сохранилась мощнейшая связка албанца с Дарданом Шабанхаджаем. Плюсом ко всему казанцы подписали защитника Дениля Мальдонадо, качественно укрепив самую хлипкую позицию в команде.

«Я думаю, «Рубин» должен остаться колючей командой, об которую если зубы не сломать, то можно сточить прилично. Она должна всегда напрягать, быть неудобной. Вот этот характер, если он чаще будет проявляться, то суперматчей будет больше. Другое дело – мастерство футболистов. Нужно исполнение, игровая хитрость. Если «Рубин» сумеет таких игроков найти или воспитать, то ему вполне по силам замахнуться на место повыше седьмого», – говорил Ринат Билялетдинов про «Рубин».

Риски, конечно, никуда не деваются. Неизвестно, в каком психологическом состоянии будет Даку после срыва трансфера в «Зенит». Да и в физическом тоже, поскольку от травм он по ходу минувшего сезона не лечился. К тому же команде не хватает игрока с пасом в полузащиту. На это место подошли бы Олег Иванов и Александр Зотов, но они уже возрастные.

Если Мирлинд все же предстанет в той же форме, как и в минувшем сезоне, а команда найдет сильного полузащитника – тогда у «Рубина» есть потенциал залезть в топ-6.

Фото: fcakron.ru

«Акрон» окончательно стал хозяином в Самаре?

В минувшем сезоне в России непроизвольно появилось еще одно дерби – «Акрона» с «Крыльями Советов». Поскольку тольяттинцы из-за несоответствия своего стадиона требованиям РПЛ играли в Самаре. И в минувшем сезоне новичок стал активно «метить территорию» и попал в фавор губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Так как был частным клубом, в отличие от муниципальных «Крыльев».

В минувшем сезоне «Акрон» дважды обыграл «крылышек» - по 2:0. И в текущем сезоне картина вряд ли улучшится. Поскольку «Крыльям» серьезно обрезали бюджет из-за их долгов. А также самарцы лишились лидера нападения Ивана Сергеева, главного тренера Игоря Осинькина и других ключевых лиц из костяка клуба.

Фото: fcorenburg.ru

«Оренбург» так и будет инородным телом в РПЛ?

В минувшем сезоне «Оренбург» спасся лишь благодаря чуду. Поскольку фактически клуб вылетел, а его место изначально занимало «Торпедо». Но «автозаводцев» вернули в «пердив» за договорной матч.

Вопрос лишь в том, для чего было оставлять «Оренбург» в Премьер-лиге? Когда решался вопрос с «Химками», в РФС хотя бы организовали собрание с клубами РПЛ, где решили оставить «Пари НН». В этом же случае даже никакого собрания не было – просто решили поднять «Оренбург» из ФНЛ.

Скорее всего, «горожане» так и останутся на самом дне таблицы. Поскольку этим летом клуб покинули ключевые игроки в лице, например, Брайана Мансильи, который был самым ярким футболистом коллектива. А из приобретений в основном свободные агенты из Первой и Второй лиги России.

Фото: fc-baltika.ru

Как покажут себя «Балтика» и «Сочи»?

Помимо уже вылетевшего «Торпедо» состав РПЛ пополнили другие два клуба из Первой лиги – «Сочи» и «Балтика». У них есть хорошие шансы закрепиться в высшем дивизионе.

Калининградцы – дисциплинированная и организованная команда. У нее грамотная селекция и сильная система. Неудивительно, что они из «пердива» буквально выпрыгнули. Такой клуб спокойно может финишировать в середине таблице РПЛ. Тем более усиления у «Балтики» уже имеются в лице, например, полузащитника Стефана Ковача и нападающего Чинонсо Оффора.

Что касается «Сочи» - клуб тоже крепкий орешек. Конечно, попали в стыки они лишь благодаря «Черноморцу». А вернее несоответствии его стадиона требованиям РПЛ. Тем не менее, «южане» в стыковых матчах обыграли «Пари НН» (1:2, 3:1) Виктора Гончаренко и по праву вышли в Премьер-лигу. Поэтому считать их «случайным прохожим» тоже нельзя.