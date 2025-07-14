Не чемпионская игра и нервы Мусаева: есть ли шансы у «Краснодара» на защиту титула в РПЛ

На днях «Краснодар» уступил ЦСКА, где «армейцы» вскрыли «болячки» команды Мурада Мусаева. После матча наставник «быков» устроил небольшую перепалку с журналистами, поскольку игру его команды назвали безнадежной. О слабых местах «Краснодара» и их шансах на второе подряд чемпионство РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодару» надо решать проблемы с нападением

Первое чемпионство РПЛ для «Краснодара» - безусловно, величайшее достижение для клуба в его истории. Хотя «быки» взяли его, грубо говоря, «на тоненького». Теряли очки там, где нельзя, как в домашней игре с «Крыльями Советов» (1:1). Весной разгромно уступили прямому конкуренту «Зениту» (1:4).

В любом случае победителей не судят. Сейчас стоит вопрос: «унесут» ли «черно-зеленые» чемпионство? И как показала игра с ЦСКА (0:1) в Суперкубке России, проблемы с этим могут возникнуть. Подопечные Мурада Мусаева провели неплохой первый тайм. Но когда «армейцы» «закрутили гайки» во втором – нападение «быков» полностью исчезло.

Понятно, что основная ударная сила краснодарской команды – Джон Кордоба. Но когда его перекрывают – атака у «быков» окончательно теряет «зубы». Это было видно в Суперкубке, когда колумбийца «сожрали» Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Если «Краснодар» планирует удержать трофей – надо уметь вскрывать организованную оборону.

Фото: fckrasnodar.ru

Мусаев уже нервничает

Игровые проблемы – ладно. В конце концов до старта сезона еще есть время подготовиться. А игра в Суперкубке обнажила слабые места коллектива, что еще сильнее поможет провести работу над ошибками.

Гораздо хуже, если внутри самой команды появляется нервозность. Во-первых, в самом конце игры прямую красную получил Мозес Кобнан за пощечину. Во-вторых, после встречи сам Мурад Мусаев на пресс-конференции в довольно резкой форме ответил, почему игра его команды в нападении была безнадежной.

— Какой главный опыт извлечете из этого матча? Болельщикам показалась игра безнадежной в конце.

— Вы от лица всех болельщиков заявляете, что безнадежная игра у нас? Мы чемпионы России! Вы знаете это?

— Я знаю.

— А в чем безнадежность?

— В конце ничего почти не происходило.

— В каком матче?

— Сегодня.

— Или всегда?

— Сегодня.

— Вы так громко заявляете от лица всех болельщиков. Это чуть странно с вашей стороны. Вы представляете всех болельщиков здесь в зале? Главный урок, который надо извлечь — не допускать технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам. Надо наоборот прибавлять и стараться добить соперника, - сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Вот это уже тревожный звоночек. Конечно, можно списать все на то, что Мусаев сам по себе эмоциональный человек, а поражение его еще сильнее выбило из колеи. Но на предыдущие вопросы наставник отвечал сдержанно, а именно этот его «затриггерил». Поэтому создается ощущение, что специалист сам не до конца уверен в своих силах, из-за чего срывается и начинает «козырять» чемпионством.

Фото: fckrasnodar.ru

А что насчет трансферов?

С игровыми проблемами «Краснодара» разобрались. А что насчет другого важного аспекта – состава? Чемпионская команда должна иметь не только длинную скамейку, но и голод к победам.

В минувшем сезоне у «быков» была достаточно низкая глубина состава, поэтому этим летом подопечные Мусаева усилились шестью игроками. Вопрос лишь в том, что по-настоящему топовый трансфер из них один – полузащитник Дуглас Аугусто из «Нанта». Остальные – Густаво Фуртадо из греческой «Ламии», Александр Корякин из «Родины», Виталий Стежко из «Черноморца», Жубал из «Осера» и Данил Карпов из «Краснодара-2».

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью нашей редакции ранее говорил, какие усиления команде надо провести, дабы удержать чемпионство.

«Краснодару» нужно усиление по четырем аспектам. Первый – нужно взять мотивированного игрока, нашего или заграничного, чтобы он приехал сюда добиваться целей, а не просто срубить денег. Второй момент – отыскать опытного футболиста лет тридцати, у которого еще сохранилась мотивация. Третье – найти игроков на перспективу инвестирования, но с мотивацией. Примерно от 20 до 25 лет. И четвертый аспект – искать что-то у себя в академии. Важно найти, как нашли Кисляка, Глебова, Сперцяна», – сказал Билялетдинов.

В целом подписанные игроки подходят под характеристику Билялетдинова. К примеру, Аугусто очень работоспособный игрок, к тому же и с европейским опытом. За всю карьеру он взял лишь Кубок Греции, из-за чего в Россию наверняка приедет голодным. Фуртадо и Корякин еще молоды, 24 и 23 года, соответственно. Их могли приобрести на вырост. А Жубал – опытный 31-летний игрок, у которого из титулов лишь Лига паулиста в 2015-м и французская Лига 2 в 2024-м. Ну а Карпов – выходец из академии, который может раскрыться. Как, например, Эдуард Сперцян в свое время.

Конечно, громкими подписаниями, как «Зенит» с Жерсоном за 25 млн евро, «Краснодар» пока не блещет. Но тем не менее новички «быков» выглядят интересно. Посмотрим, как Мусаев встроит их в игру. А вот сохранилась ли мотивация у костяка команды биться за новое чемпионство – покажет время.

Фото: fcdynamo.ru

Конкуренты тем временем усиливаются

С проблемами самого «Краснодара» разобрались. В то же время и конкуренция у «быков» серьезно растет. Например, «Зенит» наверняка будет обозленным потерей чемпионства в свой юбилей. И станет играть в каждом матче с двойными усилиями.

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина собрало интересный состав. В него входят знакомые тренеру по «Ростову» Данил Глебов, Максим Осипенко. Также состав пополнился топ-нападающим Иваном Сергеевым, чья связка с в будущем выздоровевшим Константином Тюкавиным на бумаге обещает сметать оппонентов.

ЦСКА имеет прочный фундамент Марко Николича, благодаря которому «армейцы» стали лучшей командой весны РПЛ. И с новым наставников Фабио Челестини «красно-синие» уже взяли первый трофей в сезоне – Суперкубок России. Специалист, на минуточку, пришел из «Базеля», с которым в минувшем сезоне взял национальное чемпионство. А про ЦСКА он сказал, что команде есть, куда расти. Поэтому «армейцев» тоже нельзя списывать со счетов, они с большой долей вероятности будут прогрессировать.

В любом случае удержать чемпионство куда труднее, чем завоевать его. У «Краснодара» имеется сильный костяк игроков. Главное, чтобы трансферы команды оправдались. А также, чтобы команда научилась вскрывать плотную оборону соперника. Тогда у «быков» появятся шансы на второе чемпионство. Однако если игра «черно-зеленых» никак не изменится – то, скорее всего, они дотянут лишь до тройки лидеров, но не первого места.

Фото: pfc-cska.com

До «зенитовской» эры второе подряд чемпионство брал лишь Спартак, ЦСКА и «Рубин»

С монополией на титул чемпиона России, которое установил «Зенит» в 2019-м, уже немного стали забываться прежние обладатели трофея. А ведь многие из них становились чемпионами несколько раз подряд.

Например, «Спартак» был чемпионом с 1992 по 1994, а затем с 1996 по 2001. Тогда была золотая эпоха Олега Романцева, а титул в 1996 году взял Георгий Ярцев. Затем несколько раз подряд трофей покорился ЦСКА – в 2005 и 2006 году под руководством Валерия Газзаева.

После «армейцев» дубль сделал «Рубин» в 2008-м и 2009-м году. В то время казанцы под руководством Курбана Бердыева переживали, пожалуй, свои лучшие времена в истории. Тогда клуб из столицы Татарстана впервые в своей истории сместил Москву и Петербург с трона и «пылесосил» трофеи в России. А также ярко выступал в Лиге чемпионов, побеждая «Барселону» (2:1) на Камп Ноу.

После казанцев по два раза чемпионство России взяли «Зенит» (2010, 2011/12) и ЦСКА (2012/13, 2013/14). С тех пор по одному трофею взяли петербуржцы (2015), «армейцы» (2016), «Спартак» (2017) и «Локомотив» (2018). А потом началась гегемония «сине-бело-голубых», которую в 2025-м прервал «Краснодар». Посмотрим, сумеют ли «быки» тоже оформить чемпионский дубль.