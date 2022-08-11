«Краснодар» не рассматривает вариант с приглашением Артема Дзюбы

«Краснодар» не рассматривает вариант с приглашением в клуб бывшего форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, недавно покинувшего расположение казанского «Рубина». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, даже в случае ухода из краснодарского клуба колумбийского форварда Джона Кордобы бывший капитан сборной России не появится в команде Александра Сторожука.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба может заменить в «Краснодаре» Кордобу. В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в двух матчах за «быков» в Российской Премьер-лиге, не забив ни одного гола.

Напомним, накануне генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение казанского клуба и может перейти в один из иностранных клубов.