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Спорт
11 августа 2022  12:24

Источник: Артем Дзюба может перейти в «Краснодар»

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, недавно покинувший расположение казанского «Рубина», может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, краснодарский клуб может подписать Дзюбу в случае ухода колумбийского форварда Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что Кордоба может перейти в немецкий «Кельн». В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в двух матчах за «Краснодар» в Российской премьер-лиге, не забив ни одного гола.

Напомним, накануне генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение казанского клуба и может перейти в один из иностранных клубов.

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