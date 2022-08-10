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Спорт
10 августа 2022  20:31
Cергей Гаврилов

Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение «Рубина»

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Генеральный менеджер казанского «Рубина» Рустем Сайманов поставил точку в скоротечном романе клуба с нападающим Артемом Дзюбой. По словам функционера, 33-летний форвард покинул расположение «Рубина».

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – цитирует Сайманова «РБ-Спорт».

Покинув питерский «Зенит» после истечения сроков контракта, недавний любимец российских футбольных фанатов в середине июля приехал в Казань и стал тренироваться с «Рубином». 

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