Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение «Рубина»

Генеральный менеджер казанского «Рубина» Рустем Сайманов поставил точку в скоротечном романе клуба с нападающим Артемом Дзюбой. По словам функционера, 33-летний форвард покинул расположение «Рубина».

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – цитирует Сайманова «РБ-Спорт».

Покинув питерский «Зенит» после истечения сроков контракта, недавний любимец российских футбольных фанатов в середине июля приехал в Казань и стал тренироваться с «Рубином».