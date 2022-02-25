Кожевников раскритиковал решение «Йокерита» выйти из плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение финского «Йокерита» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина. По словам экс-хоккеиста, спорт уже никогда не будет вне политики.

«Ничего страшного, баба с возу – кобыле легче. Это политические вещи, КХЛ ничего бы не смогла сделать. Я знаком с руководством, они этого точно не хотели. Наверное, спорт уже никогда не будет вне политики. Все уже с ума посходили: в Америке один от старости, другие от бешенства, им всем в психиатрическую лечебницу надо. Нам судьбой написано терпеть, никто не хочет мимо нас пройти, потому что страна великая и надо этим гордиться», — цитирует Кожевникова Metaratings.

Решение «Йокерита» сняться с плей-офф прокомментировал и президент КХЛ Морозов.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большое интервью бывшего наставника сборной России по хоккею Владимира Плющева об основных интригах стартующего плей-офф.