Ковидный апокалиписис: пресс-секретарь из Челнов сняла сториз-репортаж из горбольницы №5

Начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью города Набережные Челны Римма Мухаметзянова сняла репортаж в «красной зоне» временного ковидного госпиталя в горбольнице №5. Такое задание во время аппаратного совещания в мэрии дал ей мэр Автограда Наиль Магдеев. По его словам, ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной, при этом «тема вакцинации с повестки ушла».

Римма Мухаметзянова, облачившись в защитный костюм, сделала кадры из палаты, реанимации, столовой, ординаторской, поговорила с медиками и пациентами. «„Красная зона“ — это часть больницы, в которой все этажи предназначены для инфицированных больных. Здесь очень тихо, практически бесшумно», — рассказала Мухаметзянова.

«Экскурсию» по «красной зоне» провела заведующая терапевтическим отделением №4 Елена Чупрова. По словам врача, в одной из палат лежит ее коллега, бывшая медсестра, с большим поражением легких.

В горбольнице №5 от коронавируса лечатся пациенты с тяжелым течением болезни. У некоторых поражение легких доходит до 80% и даже 100%. Среди них много достаточно молодых людей 40 лет. В общей сложности на сегодняшний день здесь лечение получают 380 больных.

Медики работают на износ, борются за жизнь пациентов в три смены. Днем смена персонала длится по семь часов, а ночью — 12, с восьми часов вечера до восьми утра. Весь состав больницы ревакцинирован.

Заведующий терапевтическим отделением №8 Рустам Абдурахманов уточнил, что сегодня коронавирус быстро поражает тромбозом все органы человека. А кардиолог Разиля Сайфуллина добавила, что вакцинированные переносят болезнь легче.

«Вакцинированные намного легче переносят коронавирус. Если и попадают в больницу, лежат меньше, выписываются раньше. Одна из таких пациенток, вакцинированная», — объяснила медик.

По словам врачей, 100% людей, находящихся сейчас в реанимации, не привились. К сожалению, бывает и так, что пациентов спасти не удается. Римма Мухаметзянова показала пустую койку, на которой день назад лежал человек — сейчас его уже нет в живых. Реанимация рассчитана на 15 человек, и пустых коек тут обычно не бывает. Далее пресс-секретарь продемонстрировала, как проводится искусственная вентиляция легких и в какой позе лежат пациенты для улучшения работы этого органа.

В завершение своего обзора от имени мэра Наиля Магдеева Римма Мухаметзянова пожелала всем пациентам скорейшего выздоровления.

В беседе с ИА «Татар-информ» Римма призналась, что больше всего ее поразил персонал больницы, где «все стараются, работают, все откликаются», а также заведующие отделениями.

«После общения с ними создается реальная картина ковидного апокалипсиса, где минимизировать риски можно лишь с помощью вакцины», — отметила начальник Управления информационной политики. Также ей больше всего запомнилась фраза одного из врачей реанимации: «Мы не знаем, насколько нас хватит, но мы стараемся...»

А еще поразил мужчина, который ждал встречи с врачами на улице, чтобы узнать, как его молодая жена в реанимации. «Я спросила у него: „Вы вакцинировались?“. Он: „Нет, ни я, ни жена. Она у меня такая домашняя, никуда не выходила“. Спустя сутки эта женщина, к сожалению, умерла», — заключила Римма Мухаметзянова.