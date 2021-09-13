Магдеев: "Хайпа тут не поймаешь, но такое ощущение, что тема вакцинации с повестки ушла"

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил на «деловом понедельнике», что 95% повторно заразившихся коронавирусом — непривитые люди. Как складывается ситуация с Covid19 в Автограде и что ждет город в осенне-зимний период, — в обзоре ИА «Татар-информ».

По словам Магдеева, ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Набережных Челнах не улучшается, а остается стабильно сложной.

Фото: nabchelny.ru

Население должно видеть, в каком состоянии находятся люди, не сделавшие прививку

По словам Магдеева, ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Набережных Челнах не улучшается, а остается стабильно сложной.

«Вопросы вакцинации не снимаются, ничего хорошего мы пока не видим, заметного улучшения по запросам в учреждения здравоохранения тоже нет — и по ковидным госпиталям и по горбольнице № 5, которую мы вынуждено развернули под ковид-госпиталь, обращений меньше не становится. В Набережных Челнах 95%, а по России эта цифра составляет 98%, вновь заразившихся ковидом — это невакцинированные граждане», — сообщил на «деловом понедельнике» мэр Автограда Наиль Магдеев.

Магдеев подчеркнул, что среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией много молодых людей. «С ковидом шутки плохи. Тяжелых течений болезни стало больше. Мир другого еще не придумал. Массовая вакцинация от любой болезни спасала. У нас второго здоровья нет. Те, кто сегодня эту болезнь получил „благодаря“ своим неумелым действиям, пожинают плоды на больничной койке. Какие аргументы еще нужны?» — отметил мэр, призвав соответствующие службы вести разъяснительную работу на предприятиях и организациях.

«Мир другого еще не придумал. Массовая вакцинация от любой болезни спасала. У нас второго здоровья нет» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Персонал должен беречь себя от контактов на объектах с массовым пребыванием людей — прежде всего, это предприятия торговли, общественного питания. Неужели ни у кого из них нет инстинкта самосохранения?» — пришел в недоумение мэр.

Наиль Магдеев также напомнил, что город ожидает волну сезонных заболеваний. «Впереди осень со всеми вытекающими последствиями — понижением температуры, ОРВИ, гриппом, простудами... И не дай бог присоединится коронавирус. Вот будет микс!» — отметил он.

В качестве положительного примера он привел в пример себя и своих коллег: многие из исполкома вакцинированы двумя компонентами прививки, и уже готовы к ревакцинации. Делают они это по рекомендациям врачей, для того чтобы поддерживать высокий уровень антител в организме. «И правильно делают. Крепкие, живые, здоровые. Каждый день ходят на работу!» — отметил мэр.

Магдеев подчеркнул, что население должно знать о том, что происходит в провизорных госпиталях и видеть, в каком тяжелейшем состоянии находятся молодые люди, которые не сделали прививку. Представителям СМИ необходимо освещать эту тему. «Понятно, хайпа тут не поймаешь, но такое ощущение, что тема вакцинации с повестки дня ушла. Но говорить то об этом нужно! Коллеги, ведь вопрос жизни и здоровья — это вопрос номер один. Говорите об этом, показывайте „во всей красе“ эту ситуацию. Сходите еще раз в „красную зону“, покажите, кто там лежит. Может, люди начнут задумываться», — обратился к журналистам мэр.

«Говорите об этом, показывайте „во всей красе“ эту ситуацию. Сходите еще раз в „красную зону“, покажите, кто там лежит. Может, люди начнут задумываться» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

При этом глава города добавил, что вакцинация — дело добровольное, никто никого в этом вопросе не принуждает. «Вакцинация — это не одолжение, это для здоровья каждого человека», — заявил градоначальник.

В настоящее время в Набережных Челнах зарегистрировано 3,5 тыс. случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением находятся 96 человек. Функционируют два провизорных госпиталя инфекционная больница и горбольница 5. По данным горздрава, ситуация напряженная, уровень обращений стабилен. В вакцинации приняло участие 124,2 тыс. человек, вторым компонентом привито более 108,3 тыс. горожан.

«Вакцины в достаточном количестве, доктора есть. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы вакцинироваться, у жителей нашего года нет», — резюмировал Магдеев.

«На этой неделе начинаем проверки по соблюдению антиковидных мер на избирательных участках»

Заместитель начальника территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Лемуза Нафигуллина сообщила, как на сегодняшний день Роспотребнадзор проводит работу в образовательных, социальных учреждениях, на промышленных предприятиях и медицинских организациях.

По словам докладчика, в детских садах и школах дети проходят утренние фильтры, ведется работа с прибывшими из-за рубежа, в организациях осуществляется контроль за вакцинацией работников, проводятся профилактические беседы.

В детских садах и школах дети проходят утренние фильтры, ведется работа с прибывшими из-за рубежа, в организациях осуществляется контроль за вакцинацией работников, проводятся профилактические беседы. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Так, по словам докладчика, выявлено нарушение на промышленном предприятии «Леони Рус», где проведение дезинфекции организовано не во всех рабочих помещениях, результаты в журнале учета не фиксируются. На юридическое лицо был составлен протокол об административном правонарушении.

На двух гражданам, прибывшим из-за рубежа, составлено два протокола по статье 6.3, часть 2 на физические лица, не сдавшие ПЦР-теста по прибытии. «При проведении контрольно-надзорных мероприятий в трудовых коллективах проводим профилактическую работу по вакцинации от Covid-19. На этой неделе начинаем проверки по соблюдению противоэпидемических антиковидных мер на избирательных участках», — сообщила представитель Роспотребнадзора.

Комментируя выступление коллеги, Наиль Магдеев еще раз дал задание всем надзорным органам основательно подготовить избирательные участки к предстоящим выборам в Госдуму РФ, а также соблюсти все антиковидные меры.

«В жизни нашей страны состоится важное политическое событие. Ожидается большое количество избирателей на наши участки. Туда, куда придут наши избиратели, должен быть полный порядок в части соблюдения всех антиковидных мер: обработка рук, санитарные защитные маски, соответствующая дистанция», — заявил градоначальник.

По словам мэра, порядок на участках будет обеспечиваться и за счет других служб города, с которыми уже было проведено совещание: прежде всего, это охрана общественного порядка и противопожарная безопасность.

«Мы на социальных объектах на тепле экономить не будем»

Еще одну «горячую тему» отопления в преддверии осенне-зимнего периода обсудил Наиль Магдеев на планерке. Соответствующие службы доложили том, как в Набережных Челнах проходит подача отопления в социальные объекты и когда тепло придет в жилые дома.

Сегодня в Челнах продолжается подача тепла, которую власти Автограда планируют завершить к концу вторника, 14 сентября. В первую очередь теплом снабжаются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, молодежные организации. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Сегодня в Челнах продолжается подача тепла, которую власти Автограда планируют завершить к концу вторника, 14 сентября. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Подача осуществляется согласно заявкам учреждений. Управлением образования исполнительного комитета подана заявка в НЧТС о подаче тепла в учреждения образования и дошкольные учреждения с 10 сентября. Подача тепла на объекты здравоохранения начата с 9 сентября.

«Начало отопительного сезона обозначено 9 сентября. С этого дня в первую очередь тепло начали подавать в сады и школы. Объем средств на подготовку к отопительному сезону 2021/2022 составляет более 2 млрд рублей. Из них 1 млрд 76 млн — на подготовку объектов коммунального хозяйства и 1 млрд 187 млн рублей — на капитальный текущий ремонт жилищного фонда города», — отметил докладчик.

В жилых домах Набережных Челнов отопление будет включено, когда среднесуточная температура составит плюс 8 градусов в течение пяти дней. Все многоквартирные дома готовы к приему теплоносителя.

Для промышленных предприятий и прочих организаций пуск тепла будет производиться по заявкам при наличии наряда на пуск тепла, выданного филиалом АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети.

Все сети тепло-, водо- и электроснабжения отремонтированы и проверены. На ТЭЦ все ремонтные работы проведены, проведены гидравлические испытания, подготовлено резервное топливо. «Выполнен ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей и сетей электро- и газоснабжения на сумму 192 млн рублей», — доложил Илья Зуев.

Завершено строительство теплотрассы на территории поселка ЗЯБ общей протяженностью 1,5 км. Как и планировалось, с 1 июля 2021 года произведена подача горячей воды потребителям.

Наиль Магдеев отметил, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня 100% объектов социальной сферы должны быть подключены к теплу. «Мы на социальных объектах на тепле экономить не будем <...> Если кому-то станет жарко, пусть откроют форточку. Но придя к себе домой или в социальные учреждения, должно быть тепло. Мы уже видим, что с четверга понижение температуры, дожди, ночью до +3 и +4», — заявил градоначальник.

«Дееспособность руководителя заключается в том, чтобы создать нормальные условия для людей. Ко вторнику к концу дня у нас должна быть полная ясность того, где у нас проблем нет и тепло мы смогли подать, а где есть проблемы, которые следует доработать. Надо сделать все, чтобы к середине недели все наши объекты были бы с теплом. Вот такая задача ставится перед руководителем исполнительного комитета, руководителями управлений и перед всеми нашими службами. Сегодня важнее задачи нет. Обеспечьте объекты теплом! И в полном объеме» — поручил глава города.

Выполнение капремонта находится под контролем собственников помещений

Наряду с готовностью коммунального комплекса к отопительному периоду серьезное внимание уделяется подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.

По словам Ильи Зуева, в Набережных Челнах в программу капитального ремонта 2021 года включены 150 многоквартирных домов общей площадью 1 млн 800 тыс. кв. метров, в которых проживают более 70 тыс. горожан. На сегодняшний день выполнение строительно-монтажных работ по капремонту МКД составляет 93%.

В Набережных Челнах в программу капитального ремонта 2021 года включены 150 многоквартирных домов общей площадью 1 млн 800 тыс. кв. метров. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«На реализацию программы капремонта в 2021 году выделено 1 млрд 462 млн, из них средства собственников — 914 млн рублей, средства городского бюджета — 267 млн рублей, 281 млн рублей выделено из казны республики.

В программу вошли 319 видов работ. Из них ремонт фасадов — в 46 домах, ремонт кровли — в 55 домах, замена инженерных систем и водоснабжения — в 84 домах, замена сетей отопления — в 35 домах, ремонт водоотведения — 40 домов, замена инженерных систем электроснабжения — в 20 домах. Выполнение ремонтных работ находится под строгим контролем собственников помещений в многоквартирном доме и исполкомом города», — отметил докладчик.

За время реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Набережных Челнах с 2008 по 2020 год объем финансирования составил более 15 млрд рублей — из бюджета всех уровней и средств собственников. Все мероприятия пор капремонту были выполнены своевременно, что позволило привести и в нормативное состояние большую часть МКД, включая кровли, фасады, инженерные коммуникации.